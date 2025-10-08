Лут: АПК ежегодно нужно 160 тыс. человек кадрового пополнения

Министр сельского хозяйства отметила, что в агропромышленном комплексе работают 6,4 млн человек

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Российскому агропромышленному комплексу ежегодно нужно 160 тыс. человек кадрового пополнения. Об этом заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут на пленарном заседании XXVII Российской агропромышленной выставки "Золотая осень".

"Нам нужно с вами 160 тыс. человек в год для обновления нашей отрасли, потому что 150 тыс. у нас уходит, 10 тыс. нам нужно на рост для достижения указных показателей. Поэтому здесь, конечно, с одной стороны, нужно повышать производительность за счет цифры (цифровизации - прим. ТАСС) . С другой стороны, убирать работу из рутинных секторов", - сказала Лут.

Министр отметила, что в АПК РФ в настоящее время работают 6,4 млн человек. "Нам нужно сохранить эту численность для того, чтобы при росте производительности труда мы смогли произвести столько, сколько нам необходимо", - подчеркнула она.

