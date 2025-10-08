СПБ Биржа просит у ЦБ регулирования для вывода заблокированных активов на торги

При этом у биржевых торгов есть сложность, отметил глава торговой площадки Евгений Сердюков

СИРИУС /федеральная территория/, 8 октября. /ТАСС/. СПБ Биржа обратилась в Банк России с просьбой в получении разъяснений и регулирования для вывода заблокированных иностранных активов на биржевые торги. Об этом журналистам в рамках форума "Финополис-2025"s заявил глава торговой площадки Евгений Сердюков.

"Мы видим, что те клиенты, которые покупают на внебиржевом рынке ценные бумаги, они сразу должны будут заплатить налог на матвыгоду, потому что цена в дисконте. Мы бы не хотели подставлять покупателей под дополнительные налоги. Поэтому обратились в ЦБ с тем, чтобы вместе получить какие-то разъяснения или регулирование, которое позволило бы нам стартовать торги биржевые заблокированными бумагами. Тогда не будет возникать дополнительных налогов у тех, кто покупает бумаги", - отметил Сердюков.

С другой стороны, по его словам, у биржевых торгов есть сложность. "Если мы стартуем эти торги прямо сейчас, то из-за переоценки портфелей на биржевых торгах пострадают управляющие компании и клиенты управляющих компаний. Мы этого тоже не хотим допустить. То есть вот здесь нужна помощь со стороны ЦБ, который должен нам сделать разъяснения, по которым управляющие компании при запуске таких биржевых торгов не будут вынуждены переоценивать свои портфели", - заключил он.

