"Союзмультфильм" запустил стриминговый канал на Twitch

Первые эфиры посвятили прохождению игры "Приключения Пети и Волка: Дело об артефакте приключений"

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Киностудия "Союзмультфильм" открыла стриминговый канал на платформе Twitch, где зрителям показывают прохождения видеоигр, основанных на мультфильмах и сериалах студии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе "Союзмультфильма".

"Прямые эфиры от киностудии "Союзмультфильм" теперь можно посмотреть на платформе Twitch, где стартовал новый проект под названием "СоюзмультСТРИМ". В эфире демонстрируются прохождения видеоигр на основе мультфильмов и сериалов киностудии, а также популярная анимация", - говорится в сообщении.

Первые эфиры посвящены прохождению игры "Приключения Пети и Волка: Дело об артефакте приключений". По словам пресс-службы, в дальнейшем планируются регулярные трансляции, основанные на других популярных играх и мультфильмах. Стримы ведет профессиональный ведущий и геймер Павел Лосев, выбранный по итогам открытого конкурса, проведенного киностудией летом 2025 года.

По словам Лосева, проект призван объединить разные поколения зрителей. "Союзмультфильм" во все времена умел наладить диалог со своей аудиторией, а Twitch сегодня - идеальное место для живого общения и интерактива. "СоюзмультСТРИМ" - это наш способ объединить тех, кто вырос на мультфильмах, и тех, кто сегодня выбирает интерактивные развлечения", - отметил он.

Трансляции будут выходить еженедельно по понедельникам. Следить за проектом можно на Twitch и на YouTube-канале киностудии.