АСИ: Россия может стать "провайдером ценностей" на международном креативном рынке

Генеральный директор агентства Светлана Чупшева отметила, что в условиях многополярного мира на первый план выходит самобытность и культура каждой конкретной страны, которая предлагает свои идеи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 октября. /ТАСС/. Россия имеет потенциал стать "провайдером ценностей и жизненных форматов" на международном рынке креативных индустрий. Такое мнение выразила генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

"Работа с креативными индустриями с точки зрения интересов страны - это игра вдолгую. <…> Выход на международный рынок - верим в потенциал России стать провайдером ценностей и жизненных форматов. Для себя, для мира: это долгий путь, на который мы встаем. Наш многообразный культурный код + новые смыслы + современная упаковка = добавленная стоимость", - написала она в своем телеграм-канале по итогам объединенной пленарной сессии международной конференции по креативной экономике и форума "Креативный код. Россия", которая прошла в Санкт-Петербурге.

Чупшева подчеркнула, что в условиях многополярного мира на первый план выходит самобытность и культура каждой конкретной страны, которая предлагает свои креативные идеи. "Совместное производство и объединение рынков сбыта - именно так, мне кажется, может выглядеть модель сотрудничества между странами в области креативных индустрий. Совместное проектирование будущего - вот, что Россия предлагает другим странам сегодня", - добавила глава АСИ.

Международная конференция по креативной экономике пройдет 8-9 октября в Санкт-Петербурге. Она объединит 1,5 тыс. представителей креативных индустрий из 32 стран БРИКС, СНГ, ШОС, региона MENA, которые ищут общие решения и создают новые партнерства. В фокусе внимания - обсуждение влияния творческих индустрий на экономику, общество и формирование новых цепочек для международных коопераций.