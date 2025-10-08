ГКЗ: РФ в генерации для майнинга можно использовать 7-8 млрд куб. м попутного газа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 октября. /ТАСС/. Порядка 7-8 млрд куб. м неиспользуемого попутного нефтяного газа в России можно применить для генерации электроэнергии для майнинга. Об этом заявил глава Госкомиссии по запасам (ГКЗ) Игорь Шпуров в рамках Петербургского международного газового форума.

"Если мы посмотрим по общему объему попутного нефтяного, или, как говорят, растворенного нефтяного газа, то это примерно объем около 55 млрд кубов по стране. Из них около 85% использования, то есть 7-8 млрд кубов не используется. И это тот объем, который вполне себе можно использовать для тех целей, о которых мы сегодня говорим, в том числе и для майнинга", - сказал он.

По его словам, майнинг является одним из основных направлений использования природного и попутного газа для генерации электроэнергии.