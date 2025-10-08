Производитель стройматериалов Knauf пока не смог продать свой бизнес в России

В компании отметили, что не изменили планы уйти из РФ

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 8 октября. /ТАСС/. Германская компания - производитель стройматериалов Knauf сообщила, что пока не смогла достигнуть соглашения о продаже своего бизнеса в России.

"Knauf сообщает, что интенсивные переговоры прошлых месяцев о заявленной продаже бизнеса в России, к сожалению, не привели к соглашению", - отметили в компании, утверждая, что потенциальный покупатель вышел из переговоров. "Knauf не изменила планы уйти из России. Компания в крайне сложных условиях изучает другие возможные варианты осуществить этот выход при соблюдении интересов сотрудников в России и в соответствии с действующими санкциями", - говорится в сообщении на сайте компании.

В Knauf отметили, что бизнес в РФ пока будет работать отдельно от других подразделений компании "под управлением местного руководства". При этом в концерне заверили, что группа Knauf после объявления о планах продажи российского бизнеса не получает от него прибыли и в соответствии с санкционными ограничениями не поставляет товары из России в ЕС и, наоборот, из Евросоюза в РФ.

В апреле прошлого года Knauf заявила, что собирается передать российский бизнес местному менеджменту и отказаться от своего бизнеса в России после более чем 30 лет работы.