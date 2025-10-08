Сбер планирует внедрить технологию оплаты с помощью ладони

С помощью терминалов Сбера можно платить картой, с помощью QR-кода, Bluetooth или биометрии, при которой сканируется лицо, напомнил директор дивизиона "Биометрия" Олег Евсеев

СИРИУС /федеральная территория/, 8 октября. /ТАСС/. Сбербанк изучает возможность внедрения в своих терминалах оплаты технологию расчетов с помощью ладони, рассказал на "Финополисе-2025" директор дивизиона "Биометрия" Сбербанка Олег Евсеев.

"Мы верим в то, что биометрия не ограничена биометрией лица, и сейчас исследуем ладонь, - сказал Евсеев. - Венозная ладонь требует отдельного сканера с инфракрасной камерой. Это стоимость, это отдельное устройство на кассе. Мы верим в то, что терминал, и вообще устройство для приема платежей должно быть одно на прилавке".

Он напомнил, что с помощью терминалов Сбера можно платить картой, с помощью QR-кода, Bluetooth или биометрии, при которой сканируется лицо. Оплата с помощью ладони должна стать следующим шагом. "Верю в то, что должно быть дешево, безопасно, быстро, удобно, и все это одновременно. Если один из этих факторов выпадает, технология становится неприменимой", - подчеркнул Евсеев.

Для запуска технологии Сберу требуется партнер. "Здесь, мне кажется, с "Магнитом" у нас есть о чем поговорить, потому что недостаточно произвести работоспособную технологию, здесь должен быть, например, ретейл или другая крупная площадка, заинтересованная в ее тираже", - добавил Евсеев.

