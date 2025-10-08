Морковь в России за неделю подешевела на 1,3%

Цены на куриные яйца выросли на 3%

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Стоимость моркови в России с 30 сентября по 6 октября 2025 года снизилась на 1,3%, в то время как цены на куриные яйца выросли на 3%, сообщается в материалах Росстата.

В целом цены на плодоовощную продукцию за этот период в среднем выросли на 1,1%, в том числе на помидоры - на 8,1%, бананы - на 1,9% и капусту белокочанную - на 0,1%. В то же время снизились цены на свеклу столовую - на 1,2%, яблоки - на 1%, лук репчатый - на 0,8% и огурцы - на 0,1%.

Также за этот период снизились цены на сахар-песок - на 0,3%, рис - на 0,2%, соль поваренную и консервы овощные для детского питания - на 0,1%).

В то же время мясо кур подорожало на 1,1%, колбасы вареные - на 0,6%, рыба мороженая - на 0,5%, сосиски, сардельки, творог и вермишель - на 0,4%, молоко ультрапастеризованное, крупа гречневая, хлеб пшеничный и ржаной - на 0,3%, колбасы полукопченые и варено-копченые, масло сливочное и подсолнечное, сыры твердые, полутвердые и мягкие, консервы фруктово-ягодные для детского питания, макаронные изделия и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,2%, говядина, свинина, баранина, молоко пастеризованное, сметана, маргарин и водка - на 0,1%.