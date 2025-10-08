МЭР: годовая инфляция в России с 30 сентября по 6 октября выросла до 8,08%

За отчетную неделю на продовольственные товары цены выросли на 0,31%, отметили в Минэкономразвития

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Годовая инфляция в России с 30 сентября по 6 октября увеличилась до 8,08% с 8,01% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития о текущей ценовой ситуации.

"Годовая инфляция на 6 октября зафиксирована на уровне 8,08%. На неделе с 30 сентября по 6 октября 2025 года инфляция составила 0,23%", - отмечается в документе.

В обзоре указывается, что за отчетную неделю на продовольственные товары цены выросли на 0,31%, в том числе на плодоовощную продукцию - на 1,06%, на остальные продукты питания - на 0,24%. В сегменте непродовольственных товаров цены выросли на 0,23%, в секторе наблюдаемых услуг цены практически не изменились (+0,08%).