ЦБ считает позитивной конкуренцию между универсальными и необанками

Тяжело представить, что необанки отнимут долю рынка у старых игроков, однако долю в комиссионных доходах они могут расширить, отметил директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов

СИРИУС /федеральная территория/, 8 октября. /ТАСС/. Необанки на российском рынке, прежде всего банки маркетплейсов, на этот момент не угрожают доминированию универсальных банков, однако сама конкуренция между ними является позитивной. Об этом в ходе дискуссии на "Финополисе-2025" заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов.

"Мне кажется, что есть глубинное противоречие, которое заключается в следующем. Да, доминирующему положению [универсальных банков новые банки, в том числе банки маркетплейсов], не угрожают, но статусу-кво, конечно, угрожают. И это хорошо, - сказал Данилов. - Надо смотреть не только в прошлое, в зеркало заднего вида. Все естественно прикидывают, у кого есть какие возможности для того, чтобы в будущем в том числе каким-то образом долю на рынке поменять. И это бросает вызов существующим игрокам".

По словам Данилова, тяжело представить, что необанки отнимут долю рынка у старых игроков, однако долю в комиссионных доходах они могут расширить. "А это же тоже прибыль, дивиденды акционеров и так далее. Естественно, банки, как экономические агенты, за это борются", - добавил он.

