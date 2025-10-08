Банк ДОМ.РФ и Мосбиржа создадут цифровые решения для упрощения доступа к продуктам банка

Вице-президент по розничным продажам банка ДОМ.РФ Дмитрий Калиничев подчеркнул, что стороны собираются создать цифровую экосистему, где ключевые банковские продукты доступны дистанционно

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Банк ДОМ.РФ и Московская биржа планируют совместно разрабатывать цифровые решения для упрощения клиентского доступа к банковским счетам и кредитным продуктам. Это подразумевает соглашение о сотрудничестве, подписанное сторонами в рамках форума "Финополис-2025".

"Соглашение предусматривает сотрудничество в развитии цифровых решений при оформлении продуктов банка ДОМ.РФ, в том числе дистанционно, без посещения банка", - говорится в сообщении.

Вице-президент по розничным продажам банка ДОМ.РФ Дмитрий Калиничев отметил, что стороны намерены создать цифровую экосистему, где ключевые банковские продукты доступны дистанционно.

"Сотрудничество с Московской биржей открывает новые возможности для интеграции сервисов. Это позволит объединить наш опыт и технологии, чтобы ипотека и кредитные продукты оформлялись онлайн", - сказал Калиничев, чьи слова приводит пресс-служба.

В свою очередь, старший управляющий директор Московской биржи по розничному бизнесу и маркетплейсу "Финуслуги" Игорь Алутин сообщил, что цель данного сотрудничества - продолжать развитие инфраструктуры, совершенствуя процесс управления личными финансами.

"Партнерство с банком усилит совместную экспертизу на пути улучшения качества клиентского пути", - добавил Алутин, его слова приводятся в сообщении.