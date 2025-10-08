Допобъемы топлива направили на внутренний рынок благодаря запрету на экспорт

Минэнерго отмечает, что в ежедневном режиме осуществляет мониторинг рынка нефтепродуктов

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. На внутренний рынок РФ направлены дополнительные объемы топлива благодаря действию временного запрета на экспорт, сообщило Минэнерго РФ.

"Благодаря ранее принятым решениям правительства по введению временных запретов на экспорт автомобильного бензина на внутренний рынок направлены дополнительные объемы топлива", - говорится в сообщении.

Министерство отмечает, что в ежедневном режиме осуществляет мониторинг рынка нефтепродуктов и ведет работу с регионами для бесперебойного обеспечения страны топливом. Также действует временный запрет на экспорт дизельного топлива для компаний, не производящих его, для недопущения экспорта топлива, предназначенного для внутреннего рынка.