ЦБ направил Росимуществу предписание по истечении срока оферты на выкуп акций ЮГК

Банк России в соответствии со своими полномочиями следит за тем, чтобы соблюдались корпоративные нормы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Банк России направил в Росимущество предписание по истечении 35-дневного срока размещения оферты на выкуп акций ЮГК. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ЦБ.

"Банк России направил в Росимущество предписание, поскольку уже истек 35-дневный срок, в который они должны были разместить оферту о выкупе акций. По действующему законодательству при приобретении крупного пакета свыше 30% акций акционер обязан предложить миноритариям выкупить у них ценные бумаги", - отметили в регуляторе.

Там также добавили, что Банк России в соответствии со своими полномочиями следит за тем, чтобы эти корпоративные нормы соблюдались.