Индийская компания планирует локализовать фармзавод в Краснодарском крае

Общий объем инвестиций оценивается в 10 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

КАЗАНЬ, 8 октября. /ТАСС/. Индийская фармацевтическая компания рассматривает Краснодарский край для локализации завода по производству лекарственных средств. Об этом сообщила заместитель директора Агентства по привлечению инвестиций Краснодарского края Камила Купцова в рамках бизнес-форума "TIME: Россия - Индия. Взаимная эффективность".

"Сегодня ведутся переговоры о локализации на территории Краснодарского края завода по производству лекарственных средств. <...> Общий объем инвестиций оценивается в 10 млрд рублей, 1,5 млрд из которых будут обеспечены Российским фондом прямых инвестиций. Партнером в данном случае выступает частная индийская фармацевтическая компания, имеющая в своем портфеле широкий ассортимент препаратов", - сказала Купцова.

Также, по ее словам, ведутся переговоры с еще одним инвестором из Индии, который является лидером по оказанию медицинских услуг в своей стране. "Коллеги сами обратились к нам с достаточно интересным проектом, который заключается в строительстве целого медицинского кластера. Данный проект предусматривает строительство современного диагностического и лечебного центров. И также предлагается оснащение его передовыми оборудованием", - сказала она, добавив, что сумма данного проекта оценивается в порядка 5 млрд рублей.

О форуме

Первый бизнес-форум "TIME: Россия - Индия. Взаимная эффективность" проходит в Казани 8-9 октября. Деловая программа форума объединяет сессии по ключевым направлениям: инвестиции и финансы, рынок труда, образование и наука, ИТ и цифровые технологии, медицина, нефтегазохимический комплекс, сельское хозяйство, киноиндустрия, медиасфера и креативные индустрии. Среди участников чиновники из федерального правительства Индии и представителей администраций индийских штатов. Также в форуме принимает участие посол Индии в Российской Федерации Винай Кумар.

ТАСС - информационный партнер форума.