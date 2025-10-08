Т-банк и ЦБТ протестируют онлайн-продажу товаров с возрастными ограничениями

В тестировании применят биометрическую идентификацию

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Т-банк совместно с Центром биометрических технологий (ЦБТ) начали пилотный проект по онлайн-продаже товаров с возрастными ограничениями с использованием биометрической идентификации. На первом этапе, который стартует в конце 2025 года - начале 2026 года, будет тестироваться онлайн-продажа энергетических напитков. Об этом сообщил ТАСС на полях форума инновационных финансовых технологи "Финополис-2025" руководитель центра экосистемной идентификации Т-банка Михаил Булатов. По его словам, в будущем планируется распространить сервис на алкогольную продукцию.

"Пилотный проект предусматривает реализацию функции подтверждения возраста покупателя через единую биометрическую систему. Рассчитываем, что пилот будет успешным. И после того, как мы убедимся в безопасности и надежности процедуры, будем ждать изменений в нормативно-правовых актах, ограничивающих дистанционную продажу алкоголя. Следующим этапом должна стать продажа вина по биометрии", - сказал Булатов.

Он подчеркнул, что биометрия является одной из самых безопасных технологий подтверждения личности. Для защиты от мошенников было разработано уникальное решение с усиленной защитой, рассказал Булатов.

Т-банк завершил процесс аттестации на соответствие требованиям безопасности информации ФСТЭК России и стал первым, кто получил аттестаты для всех биометрических сервисов. Это обязательная процедура в соответствии с требованиями федерального законодательства и нормативных актов Банка России, добавил он.

Ожидается, что проект по онлайн-продаже товаров 18+ поможет полностью пресечь незаконную продажу такой продукции несовершеннолетним. По оценке Ассоциации компаний интернет-торговли, теневой рынок доставки алкоголя составляет десятки миллиардов рублей, указал Булатов.