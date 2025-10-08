Акции ЮГК на Мосбирже росли почти на 5%

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Стоимость акций ЮГК на Московской бирже в ходе вечерней торговой сессии росла почти на 5%, свидетельствуют данные торговой площадки. Такая динамика отмечена после того, как Банк России направил Росимуществу предписание по истечению 35-дневного срока, в который агентство должно было разместить оферту о выкупе акций ЮГК.

По данным на 19:40 мск, акции компании снижались на 0,73% - до 50,43 копейки за бумагу. К 19:43 мск акции перешли к росту на 4,92% и торговались на уровне 53,3 копейки за бумагу.

Затем акции ЮГК замедлили рост и находились на отметке в 52,64 копейки (+3,62%), следует из данных торгов на 19:59 мск.

В ЦБ сообщили, что по действующему законодательству при приобретении крупного пакета свыше 30% акций акционер обязан предложить миноритариям выкупить у них ценные бумаги.

В июле 2025 года РФ в лице Росимущества стала основным акционером ПАО "Южуралзолото ГК". В конце 2024 года компания "ААА управление капиталом", входящая в группу Газпромбанка, приобрела 22% акций "Южуралзолота". В свободном обращении находятся еще 10,15% ЮГК.