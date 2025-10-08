В Госсовете призвали популяризировать газомоторное топливо в России

Председатель комиссии "Энергетика" Айсен Николаев отметил, что в некоторых регионах такая работа уже ведется

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 октября. /ТАСС/. Масштабное информирование населения России о преимуществах перевода транспортных средств на газомоторное топливо может дать положительный эффект. Об этом заявил в рамках заседания комиссии Госсовета РФ по направлению "Энергетика" ее председатель, глава Якутии Айсен Николаев.

"Хочу обратить внимание, что положительный эффект может дать широкомасштабное информирование населения о преимуществах переоборудования транспортных средств", - указал Николаев.

Глава Якутии отметил, в некоторых регионах уже ведется работа по популяризации газомоторного топлива, и эта практика заслуживает расширения.

"Важно, чтобы в этих условиях активное участие принимали и компании отрасли - в том числе ООО "Газпром газомоторное топливо". Это позволит сделать кампанию более масштабной и эффективной" , - подчеркнул председатель комиссии.