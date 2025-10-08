Сбер призвал обратить внимание на ценовую дискриминацию для банков на маркетплейсах

Для классического банка самый сложный этап - набор клиентской базы, отметил заместитель председателя правления Сбербанка Тарас Скворцов

Редакция сайта ТАСС

СИРИУС /федеральная территория/, 8 октября. /ТАСС/. Сбербанк предложил ЦБ обратить внимание на ценовую дискриминацию на маркетплейсах, которые предлагают более выгодные условия при оплате товаров картами собственных банков. Такое мнение высказал заместитель председателя правления Сбербанка Тарас Скворцов на "Финополисе-2025".

"Для классического банка самый сложный этап - набор клиентской базы. Это очень дорого и трудно. Необанки быстро прошли этот путь за счет ценовой дискриминации по принципу оплаты. Если оплачивать товар на маркетплейсе картой необанка этого маркетплейса, то такой товар для покупателя становится дешевле, чем при оплате картой любого другого банка. Думаю, регулятор должен обратить на это внимание", - сказал он.

Скворцов также отметил, что классические банки во всем мире зарабатывают в основном на управлении рисками, принимая на себя огромные риски: процентные, кредитные, валютные, модельные и другие. "Необанки пока только начинают проходить эту стадию. В слове "необанки" букву "О" еще надо заслужить", - указал он.

Отвечая на вопрос о будущем классических и необанков, Скворцов подчеркнул, что Сбер всегда выступает за конкуренцию. "Когда конкуренты показывают хорошие результаты, мы быстрее развиваемся. Чем нам тяжелее, тем нам лучше, тем сильнее мы становимся. Хорошо, если коллеги смогут придумать новые сервисы для клиентов, которые торгуют у них на маркетплейсах, и для физлиц, которые там покупают. Мы будем внимательно за ними смотреть и стараться сделать еще лучше. Конкуренция только помогает рынку", - сказал он.

ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума "Финополис-2025".