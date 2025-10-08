"Газпром нефть" и Оренбургская область подписали соглашение о сотрудничестве

Губернатор Евгений Солнцев подчеркнул, что регион и компанию связывают длительные партнерские отношения

Редакция сайта ТАСС

ОРЕНБУРГ, 8 октября. /ТАСС/. Оренбургская область и "Газпром нефть" заключили соглашение о социально-экономическом партнерстве на 2026-2028 годы. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Солнцев в своем Telegram-канале.

Документ подписан с председателем правления компании Александром Дюковым. Соглашение предусматривает адресную помощь муниципальным образованиям региона.

"При поддержке крупного бизнеса за два года планируем создать несколько креативных и общественных пространств, которые станут центром притяжения для наших жителей", - отметил Солнцев.

Губернатор подчеркнул, что регион и "Газпром нефть" связывают длительные партнерские отношения. За 14 лет в Оренбургской области реализовано более 600 инициатив в сферах спорта, культуры и экологии.