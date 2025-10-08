Эксперты: банки цифровых платформ станут следующим этапом развития рынка

Как отметил глава департамента банковского регулирования ЦБ Александр Данилов, появление и рост доли новых участников рынка - позитивно для рынка

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Банки цифровых платформ или необанки пока вряд ли могут составить реальную конкуренцию классическим финансовым гигантам, но уже меняют рынок за счет развития новых клиентских сервисов, рассказали участники сессии "Банки будущего" в ходе форума "Финополис-2025". По мнению экспертов, на рынке достаточно ниш для каждого, но в будущем все банки станут в цифровом смысле "нео-банками".

Как рассказал председатель правления "Вайлдберриз Банка" Георгий Горшков, сегодня банки цифровых платформ привнесли на рынок революцию, сравнимую с такими значимыми вехами как появление выдачи потребкредитов прямо в магазинах в начале 2000-ых или же отказ от отделений в пользу работы через приложение и представителей. По его словам, тогда банковское сообщество скептично относилось к нововведениям, но сегодня этими услугами пользуются миллионы клиентов. И, несмотря на взрывной рост, первопроходцы никак не пошатнули позиции лидеров банковского сектора.

Регулятор за конкуренцию

Однако новый сектор уже в поле внимания Центробанка. По словам главы департамента банковского регулирования ЦБ Александра Данилова, появление и рост доли новых участников рынка, а вместе с этим и новых банковских продуктов, их удешевление для потребителей, позитивно для рынка. "Мы считаем, что в условиях конкуренции, если отдельные участники становятся сильнее, то вся система становится сильнее", - подчеркнул он. Задача, регулятора, по его словам, сделать так, чтобы условия конкуренции были справедливыми.

Данилов напомнил, что в мировой практике банкам запрещено заниматься в целом не банковским бизнесом, в том числе развитием маркетплейсов, из-за рисков для вкладчиков и кредиторов. В России, понимая ведущую роль банков в развитии технологий и инноваций, пошли на компромиссный вариант, очертив банкам границы рисков для финансовой стабильности. С другой стороны, для соблюдения баланса, ЦБ в настоящее время не видит потребности во включении необанков в перечень системно значимых, несмотря на значительное число клиентов.

Как отметил Данилов, признание банка системно значимым зависит от объема его активов, так как этот статус защищает исключительно банковский бизнес от финансовых потерь. Регулятор готов рассмотреть вопрос о признании только когда объем активов необанков станет значительным. "Фактор наличия или участия банка в маркетплейсе будет дополнительным фактором, который приближает банк к статусу системно значимого. Но при этом сам банк должен быть значительным, потому что в конечном итоге деньги маркетплейса - это отдельный вопрос. Это не вопрос банковского регулирования", - пояснил он. Тем не менее, если эти банки действительно вырастут, у нас уже в регулировании это предусмотрено, добавил представитель регулятора. "Здесь важно соблюсти баланс. Мы здесь не выступаем на чьей-то стороне. Мы смотрим за тем, чтобы в целом условия были максимально справедливы и равны", - подчеркнул он, комментируя слова о "поблажках" для тех или иных участников рынка.

По словам Данилова, вызов, который сегодня необанки бросают существующим игрокам, меняет статус-кво. Тяжело представить, что необанки отнимут долю рынка у старых игроков, однако долю в комиссионных доходах они могут расширить, добавил он. "Те результаты, которые у необанков есть сегодня - сколько-то в активах или какая-то доля рынка, да, в моменте она не очень значительная, но, тем не менее, в будущем новые претенденты, конечно, могут большую долю себе получить. И это бросает вызов существующим игрокам, и опять же это хорошо", - подчеркнул он. И хотя лидирующим игрокам не хочется сдавать даже доли своей рыночной позиции, жизнь толкает к тому, чтобы меняться, указал Данилов.

Боязнь скидок

Между тем, заместитель председателя правления "Сбера" Тарас Скворцов указал, что банки маркетплейсов зачастую для быстрого набора клиентской базы шли по пути ценовой дискриминации клиентов по принципу оплаты. "Платишь карточкой любого другого банка, заплатишь дороже. В целом, я вижу в этом очевидную ценовую дискриминацию, и, конечно, регулятор должен обратить на это внимание", - отметил он. В свою очередь председатель правления "Вайлдбериз банка" ответил, что преференции для клиентов – общепринятая рыночная практика, и сам "Сбер" ею пользуется, предоставляя, например, льготы по ипотеке для своих клиентов. А Данилов напомнил, о практике банков по предоставлению кешбэка.

Но как добавил гендиректор Ozon Fintech Ваэ Овасапян, любую программу лояльности можно назвать ценовой дискриминацией и звучит это страшнее и опаснее. "Это первое. Второе - это общепризнанная история. Извините, я не могу не упомянуть замечательные "Апельсинки" (программа лояльности X5 - прим.), которая то же самое абсолютно делает. Я не могу Сбербанку не ответить: он в своем маркетплейсе тоже давал большие преимущества", - отметил он. Впрочем, Овасапян подчеркнул, что со своей стороны не требуют регуляции этой сферы. "Мы не говорим, что мы против. Мы не требуем никакой регуляции. Мы считаем, что это конкуренция, кто сделает лучше сервис, тот и победит", - пояснил он. Но добавил, что любое регулирование должно быть кросс-индустриальным относительно всех игроков рынка.

Прогноз будущего

Для дальнейшего развития необанкам необходимо расширять продуктовую линейку. "Клиент, в конце концов, хочет, чтобы ему дали достаточно понятный широкий набор. Ему не хочется 20 приложений, ему хочется одно. Поэтому мы делаем некий набор банковских сервисов, к которому клиент привык. Мы не можем сделать только одну карту, не сделать все остальное", - сказал Овасапян. "Мы всегда были за конкуренцию. Чем нам тяжелее, тем нам лучше, тем мы становимся сильнее, здесь ровно та же самая история. Хорошо, если коллеги смогут придумать какие-то новые сервисы для клиентов своих, которые торгуют у них на площадке маркетплейсов для физических лиц. Мы будем смотреть за ними внимательно и стараться сделать что-то еще лучше. Поэтому конкуренция только помогает рынку", - согласился Скворцов.

Автор: Шабашов Даниил.