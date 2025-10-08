"Газпром" и Казахстан подписали меморандум о реализации нового газопровода

Стороны также подписали соглашение об основных условиях долгосрочной переработки казахстанского газа в России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 октября. /ТАСС/. "Газпром" и Казахстан в рамках Петербургского международного газового форума подписали меморандум о реализации проекта строительства нового магистрального газопровода из России в Казахстан, говорится в сообщении холдинга.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер и первый вице-премьер Казахстана Роман Скляр провели сегодня рабочую встречу. "Подписан меморандум о реализации проекта строительства нового магистрального газопровода из России в Казахстан", - сказано в сообщении.

Кроме того, стороны подписали соглашение об основных условиях долгосрочной переработки казахстанского газа в России. Документ фиксирует договоренности о сотрудничестве в области переработки газа Карачаганакского месторождения на мощностях Оренбургского газоперерабатывающего завода, который будет модернизирован.

Ранее "Газпром" и Казахстан заключили соглашение об увеличении поставок российского газа в республику в 2025 и 2026 годах.

В марте 2023 года правительство Казахстана и ПАО "Газпром" подписали протокол о сотрудничестве в газовой отрасли на 2023-2024 гг. В рамках договоренностей также прорабатывался вопрос газификации севера и востока Казахстана. Глава Минэнерго Казахстана Ерлан Аккенженов на брифинге в конце апреля этого года сообщал, что ведомство рассчитывает на начало реализации проекта газификации в ближайшее время.