"Газпром" подписал меморандум с пакистанской Oil and Gas Development

На ПМГФ-2025 состоялась рабочая встреча главы компании Алексея Миллера и министра нефти и газа Пакистана Али Первеза Малика

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. "Газпром" и пакистанская Oil and Gas Development Company Limited подписали меморандум о взаимопонимании, сообщила российская компания.

На ПМГФ-2025 состоялась рабочая встреча главы "Газпрома" Алексея Миллера и министра нефти и газа Пакистана Али Первеза Малика.

"Стороны рассмотрели перспективные направления сотрудничества в газовой отрасли. В присутствии Алексея Миллера и Али Первеза Малика подписан меморандум о взаимопонимании с Oil and Gas Development Company Limited (Пакистан)", - говорится в сообщении.

В конце 2024 года замглавы Минэнерго РФ Роман Маршавин говорил, что Пакистан предложил российским компаниям проекты по разведке нефти и газа на шельфе страны, а также по повышению нефтеотдачи. Он назвал их "довольно интересными".

Петербургский международный газовый форум проходит 7-10 октября.