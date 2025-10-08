Ленобласть представила на агровыставке цифровую платформу управления стадом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 октября. /ТАСС/. Ленинградская область представила на агропромышленной выставке "Золотая осень" в Москве цифровую платформу управления стадом и другие проекты в сфере сельского хозяйства. Губернатор региона Александр Дрозденко сообщил в своем Telegram-канале, что он показал на выставке премьер-министру РФ Михаилу Мишустину те разработки, которые можно применять в других регионах.

"Мы показали Михаилу Владимировичу нашу разработку - цифровую платформу управления стадом "Молоко 2.0". Готовы масштабировать этот успешный опыт на всю страну. Наша цель - обеспечить племенным поголовьем всю Россию. Но для этого нужна постоянная модернизация", - написал Дрозденко.

Губернатор отметил, что Ленинградская область занимает лидирующие позиции в России по производству молока.

"Более 90% нашего стада - племенное, элитное поголовье. Продуктивность коров - самая высокая в Европе. Ежегодно продаем племенной скот за рубеж, в том числе в Беларусь. Это весомое признание нашего качества", - сообщил он.

По данным областного правительства, объем производства продукции агропромышленного комплекса в Ленинградской области за восемь месяцев 2025 года вырос на 65,2 млрд рублей и составил 357,3 млрд рублей.