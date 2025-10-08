В Подмосковье более 1 тыс. магазинов перестали продавать алкоголь

В основном это торговые точки, которые продавали слабые спиртные напитки без лицензии

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. В Московской области свыше 1 тыс. магазинов прекратили реализацию алкоголя после вступления в силу закона о новых правилах его продажи в многоквартирных домах. Об этом в Telegram-канале Мособлдумы сообщил председатель комитета по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян.

"С 1 сентября получить лицензию на розничную продажу алкоголя могут только те магазины в МКД, у которых вход находится со стороны улицы и расположен не дальше 30 метров к краю дороги. С момента действия закона уже порядка 1 030 объектов в МКД прекратили реализацию алкоголя. В основном это те магазины, которые продавали слабый алкоголь без лицензии. Еще по ряду торговых точек сейчас проводятся проверки", - говорится в сообщении.

Керселян напомнил, что с 1 сентября также установлены новые нормы для общепита в многоквартирных домах: ночью там запрещено продавать спиртное. Исключение сделано только для ресторанов.