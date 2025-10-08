Смоленская область представляет свои достижения на выставке "Золотая осень"

Регион привез продукцию 19 предприятий

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Смоленская область демонстрирует свой опыт и достижения на 27-й агропромышленной выставке "Золотая осень", которая открылась в среду в выставочном комплексе "Тимирязев центр" в Москве, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем Telegram-канале.

"Мы много внимания уделяем возрождению культуры, которой всегда славилась смоленская земля. Сегодня мы проводим деловые переговоры с инвесторами и партнерами, результатом которых должны стать эффективные решения для будущего сельскохозяйственной отрасли", - отметил Анохин.

Тема экспозиции Смоленской области - "Место, где инновации соединяются с традициями". На стенде представлена продукция 19 предприятий региона: известный вяземский пряник, хлеб и выпечка по старинным рецептам, рыбная, молочная продукция и сыры, овощные консервы и многое другое. Большая часть стенда посвящена смоленскому льну.

По словам Анохина, в 2025 году впервые на выставке организована площадка, ориентированная на молодежь.

"Сегодня сельскохозяйственная отрасль выходит на новый уровень, и важно следовать современным тенденциям, сохраняя лучшие наработки", - подчеркнул Анохин.

Выставка продлится до 11 октября.