Смоленская область представляет свои достижения на выставке "Золотая осень"
МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Смоленская область демонстрирует свой опыт и достижения на 27-й агропромышленной выставке "Золотая осень", которая открылась в среду в выставочном комплексе "Тимирязев центр" в Москве, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем Telegram-канале.
"Мы много внимания уделяем возрождению культуры, которой всегда славилась смоленская земля. Сегодня мы проводим деловые переговоры с инвесторами и партнерами, результатом которых должны стать эффективные решения для будущего сельскохозяйственной отрасли", - отметил Анохин.
Тема экспозиции Смоленской области - "Место, где инновации соединяются с традициями". На стенде представлена продукция 19 предприятий региона: известный вяземский пряник, хлеб и выпечка по старинным рецептам, рыбная, молочная продукция и сыры, овощные консервы и многое другое. Большая часть стенда посвящена смоленскому льну.
По словам Анохина, в 2025 году впервые на выставке организована площадка, ориентированная на молодежь.
"Сегодня сельскохозяйственная отрасль выходит на новый уровень, и важно следовать современным тенденциям, сохраняя лучшие наработки", - подчеркнул Анохин.
Выставка продлится до 11 октября.