На рейс из Монастира во Внуково не загрузили более 110 единиц багажа

В московском аэропорту сообщили, что опубликуют информацию о досылке багажа

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Более 110 единиц багажа не были загружены на рейс BJ804 авиакомпании Nouvelair Tunisie из тунисского города Монастир в Москву в аэропорту отправления, сообщили в телеграм-канале аэропорта Внуково.

"К сожалению, 111 единиц багажа не были загружены на ваш рейс в аэропорту отправления. Авиакомпания принимает меры, чтобы как можно скорее доставить ваш багаж", - говорится в сообщении.

В авиагавани добавили, что опубликуют информацию о досылке багажа пассажиров рейса.