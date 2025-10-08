Мосбиржа планирует запустить 10 индексов криптовалюты до конца года

Сейчас на бирже рассчитывается индекс на ПФИ биткойна, напомнил глава Московской биржи Виктор Жидков

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Московская биржа планирует до конца года запустить десять собственных индексов на криптовалюту. Площадка надеется в этот же срок запустить на них ряд финансовых инструментов, сообщил глава Мосбиржи Виктор Жидков в интервью телеканалу РБК на "Финополисе-2025".

"Мы в ближайшее время запустим собственные индексы на 10 цифровых монет. Сейчас на бирже рассчитывается индекс на ПФИ биткойна. Как только позволит регулирование, мы готовы будем запускать квартальные и вечные фьючерсы, а также опционы на эти 10 индексов. Надеемся, что это получится сделать в этом году", - сказал он.

Позже глава Мосбиржи уточнил "РБК инвестициям", что расчет двух индексов - индекс на спот-цену Ethereum ("эфириум", "эфир", ETH) и биткойна - начнется с 27 октября.

Московская биржа 10 июня 2025 года начала расчет и публикацию индекса биткойна. Он рассчитывается как средневзвешенное значение цен с учетом весовых коэффициентов отобранных торговых площадок. Также 4 июня Мосбиржа запустила торги фьючерсом, привязанными к стоимости криптовалют (Bitcoin Trust ETF) для квалифицированных инвесторов.

ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума "Финополис-2025".