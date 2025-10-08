Замгендиректора Росатома провел переговоры по развитию сотрудничества с Ираном

Речь шла, в частности, о развитии сотрудничества в области реакторов малой мощности и строительства энергетических реакторов мощностью 1 250 МВт, сообщила Организация по атомной энергии Ирана

ТЕГЕРАН, 8 октября. /ТАСС/. Заместитель генерального директора госкорпорации "Росатом" Николай Спасский посетил Тегеран, где провел переговоры с иранской стороной по вопросам строительства новых ядерных реакторов. Об этом сообщила Организация по атомной энергии Ирана.

"Российская делегация во главе с заместителем директора госкорпорации "Росатом" Николаем Спасским сегодня посетила Тегеран и провела подробные переговоры с представителями Организации по атомной энергии Ирана по различным ядерным вопросам, включая развитие сотрудничества в области реакторов малой мощности и строительства энергетических реакторов мощностью 1 250 МВт", - говорится в заявлении.

Отмечается, что между сторонами достигнута договоренность об организации в ближайшее время визита в Тегеран гендиректора госкорпорации Алексея Лихачева для "обсуждения достигнутых договоренностей и получения подробной информации о ходе строительства второго и третьего энергоблоков АЭС "Бушер".

Росатом 24 сентября сообщил, что делегации России и Ирана подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сооружении атомных станций малой мощности на территории исламской республики. Документ предусматривает конкретные шаги, направленные на реализацию этого стратегического проекта в Иране.

В феврале 2024 года Эбрахим Раиси, занимавший тогда пост президента Ирана, в присутствии главы ОАЭИ Мохаммада Эслами дал указание начать постройку АЭС "Хормоз" в провинции Хормозган. Как сообщало иранское атомное ведомство, АЭС будет состоять из четырех энергоблоков суммарной мощностью 5 000 МВт и будет расположена в районе городов Минаб и Сирик. 26 сентября Иран и Россия подписали соглашение на $25 млрд о строительстве АЭС "Хормоз".