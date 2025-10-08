"Финуслуги": средняя сумма кредитов россиян выросла до 795,7 тыс. руб.

В годовом выражении рост составил 8,2%, а по сравнению со вторым кварталом 2025 г. - 5,7%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Средняя сумма желаемая сумма кредита наличными составила 795,7 тыс. руб., это максимальный показатель с февраля 2025 г. (в феврале - 806,7 тыс. руб.), свидетельствуют данные финансового маркетплейса "Финуслуги" (материалы есть в распоряжении ТАСС).

При этом число заявок на кредиты наличными на "Финуслугах" за июль-сентябрь 2025 г. (третий квартал) выросло на 11% относительно предыдущего квартала.

По данным маркетплейса, по итогам третьего квартала 2025 г. средняя сумма запрашиваемых россиянами кредитов составила 762,2 тыс. руб. и в годовом выражении выросла на 8,2%, а по сравнению со вторым кварталом 2025 г. - на 5,7%.

Однако средний срок запрашиваемого кредита продолжает снижаться. По итогам третьего квартала он составил 37,8 месяцев (во втором квартале - 42,4 месяца). Доля мужчин в кредитных запросах составила 68%, на женщин приходится 32%. Годом ранее эти пропорции составляли 60% и 40% соответственно.

По данным индекса "Финуслуг", на начало октября 2025 г. средняя полная стоимость кредита наличными в топ-20 крупнейших банках по объему розничного кредитного портфеля составила 31,05% годовых против 31,53% на начало сентября 2025 г.