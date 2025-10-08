Британия договорилась об инвестициях индийских компаний в размере $1,7 млрд

Капиталовложения приведут к созданию почти 7 тыс. рабочих мест в королевстве, сообщили в канцелярии на Даунинг-стрит, 10

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 9 октября. /ТАСС/. Индийские компании инвестируют в экономику Великобритании £1,3 млрд ($1,7 млрд) в рамках договоренностей, достигнутых в ходе визита главы британского правительства Кира Стармера в Индию. Об этом говорится в заявлении канцелярии на Даунинг-стрит, 10.

Отмечается, что капиталовложения приведут к созданию почти 7 тыс. рабочих мест в королевстве. В частности, крупный индийский производитель мотоциклов TVS Motor инвестирует £250 млн ($335 млн) в завод в городе Солихалл для создания электроскутеров нового поколения. Кроме того, компания Cyient инвестирует £100 млн ($135 млн) для "стимулирования инноваций в области полупроводников и геопространственных технологий".

В ходе визита также было объявлено, что с 2026 года в Великобритании снова начнут снимать индийские блокбастеры. Кинокомпания Yash Raj Films вернется к производству фильмов в Соединенном Королевстве после восьмилетней паузы. Предполагается, что в рамках договоренностей будут сняты три киноленты.

В июле Великобритания и Индия заключили соглашение о свободной торговле. Договор предусматривает отмену налогов на экспорт трудоемкой продукции, такой как кожа, обувь и одежда, а также снижение стоимости импорта виски и автомобилей из Великобритании. Это позволит увеличить товарооборот между двумя странами на $34 млрд к 2040 году.

Согласно статистике британского правительства, торговый оборот между королевством и Индией составляет $58 млрд в год. После подписания соглашения, прежде чем оно вступит в силу, потребуется одобрение британского парламента и кабинета министров Индии. Ожидается, что этот процесс займет около года.