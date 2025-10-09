Т1: российский нефтегаз находится на втором месте по расходам на ИИ

За весь 2024 год отрасль вложила в ИИ и оборудование 2,9 млрд рублей, говорится в исследовании IT-холдинга

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Нефтегазовая отрасль России занимает второе место среди всех по объему вложений в технологии искусственного интеллекта, чаще всего применяя их для решения вопросов безопасности. Такую оценку привели ТАСС в IT-холдинге Т1, опираясь на свое исследование.

Так, нефтегаз за весь 2024 год вложил в ИИ и оборудование 2,9 млрд рублей. Благодаря искусственному интеллекту снижаются производственные издержки для отрасли - на 10-15%, поэтому в этой сфере проникновение технологий велико, и ИИ также положительно влияет на адаптивность и устойчивость бизнеса. Эта отрасль перешла от "стадии ИИ-экспериментов" к массовому внедрению, считает глава направления ИИ Т1 Сергей Голицын.

Из этих технологий нефтегазовые компании чаще всего используют компьютерное зрение (73% компаний по оценке Т1), обработку естественного языка (62,2%), ИИ для помощи в принятии решений и для управления (45,9%). Распространены также распознавание и синтез речи (40,5%).

Приоритетом для 62% компаний является решение вопросов безопасности с помощью ИИ. 49% используют его для администрирования, 43% - для оптимизации производственных процессов.