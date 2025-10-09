Совфед предложил завершить налоговый эксперимент для самозанятых в 2026 году

Министр экономического развития РФ Максим Решетников рекомендовал правительству прекратить "самозанятость" на два года раньше запланированного срока

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Совет Федерации рекомендовал правительству проанализировать итоги эксперимента по установлению специального налога на профессиональный доход и рассмотреть возможность его завершения в 2026 году, на два года раньше запланированного срока. Соответствующее предложение содержится в постановлении верхней палаты парламента по итогам правительственного часа с участием министра экономического развития РФ Максима Решетникова.

"Рекомендовать правительству Российской Федерации: <...> проанализировать результаты проведения эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход", по итогам анализа проработать вопросы о завершении эксперимента в 2026 году и разработке дополнительных мер по недопущению практики занижения налоговой базы для исчисления налога на доходы физических лиц при найме работников", - говорится в документе, опубликованном на сайте Совета Федерации.

На заседании 23 сентября Решетников заявил, что сохранение до 2028 года текущего налогового режима для самозанятых является принципиальной позицией правительства. При этом он отметил, что эксперимент с налоговым режимом для самозанятых граждан - налогом на профессиональный доход - постепенно близится к завершению, и обсуждение новой конструкции надо начинать уже сейчас, чтобы не принимать решения в последний момент и дать людям время на адаптацию.

С 2019 года для самозанятых граждан с доходом не более 2,4 млн руб. в год действует ставка налога на профессиональный доход в размере 4% (с доходов от физлиц) или 6% (с доходов от юрлиц или ИП). Эксперимент по установлению специального налогового режима для самозанятых проводится до 31 декабря 2028 года включительно.