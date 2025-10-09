В зоне СВО испытали дроны "Краб" с повышенной устойчивостью к РЭБ

Беспилотники имеют функцию автоматического вылета из зоны глушения

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 октября. /ТАСС/. Компания "Инновационные летные системы" разработала и успешно испытала на различных направлениях в зоне СВО обладающие повышенной устойчивостью к воздействию средств радиоэлектронной борьбы дроны "Краб". Об этом ТАСС сообщил представитель предприятия.

В ходе форума "Защита гражданских объектов от атак беспилотных систем и коммерческая эксплуатация БАС" были представлены БПЛА "Краб-10" и "Краб-15", отличающиеся максимальной массой полезной нагрузки. Они могут использоваться как в качестве разведывательных, так и в качестве ударных дронов для сброса боеприпасов.

При этом оба дрона имеют необычную г-образную форму корпуса. "Мы постарались сделать разнос силовой части и радиоуправления для максимально возможной мощности передачи сигнала", - сказал собеседник, отметив, что еще одной особенностью БПЛА является работа сразу на нескольких частотах одновременно. Также, среди прочего, беспилотники имеют функцию автоматического вылета из зоны глушения.

По словам собеседника, изделия были испытаны на нескольких направлениях в зоне специальной военной операции.

Дальность полета с возвратом у дрона "Краб-10" составляет около 20 км, крейсерская скорость - 54 км/ч, масса полезной нагрузки - 3 кг.