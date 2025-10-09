Реклама на ТАСС
В аэропортах Самары и Саратова сняли временные ограничения

Меры вводили для обеспечения безопасности полетов
Редакция сайта ТАСС
01:53
обновлено 01:59

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Аэропорты Самары и Саратова возобновили свою работу, сообщили в Росавиации.

"Аэропорты Самара (Курумоч), Саратов (Гагарин). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говористя в сообщении.

Уточняется, что за время действия ограничений на запасные аэродромы ушли два самолета, выполнявших рейсы в Самару. 

