Китай ужесточит экспортный контроль в отношении редкоземельных металлов

Зарубежные компании и физические лица, закупающие в КНР такую продукцию, должны иметь соответствующую лицензию, выданную Минкоммерции, говорится на сайте ведомства

ПЕКИН, 9 октября. /ТАСС/. Китай в целях обеспечения национальной безопасности ужесточит меры контроля за экспортом редкоземельных металлов и соответствующих сплавов. Об этом сообщило Министерство коммерции КНР.

Как уточняется на сайте ведомства, зарубежные компании и физические лица, закупающие в Китае такую продукцию, должны иметь соответствующую лицензию, выданную Минкоммерции. Заявки от организаций, связанных с армией и включенных в списки экспортного контроля, "в принципе не подлежат одобрению", как и поставки продукции для проектировки, производства оружия массового уничтожения, укрепления военного потенциала, а также для реализации задач, которые рассматриваются как террористическая деятельность. Указанное распоряжение вступает в силу с 1 декабря 2025 года.

Кроме того, заявки на экспорт редкоземельных металлов, которые будут использоваться для производства некоторых передовых микросхем "будут рассматриваться в индивидуальном порядке". В то же время в случае поставок, предназначенных для гуманитарной помощи, лицензия не требуется, однако операторы должны отчитаться перед Минкоммерции. Это решение вступает в силу с момента его оглашения.

По данным китайской таможни, Китай в январе - августе увеличил экспорт редкоземельных металлов на 14,5% в годовом исчислении, до 44,35 тыс. тонн. По стоимости поставки этого сырья в другие страны за восемь месяцев оцениваются в $282,7 млн (сокращение на 17,1%).