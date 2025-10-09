Сергей Миронов предлагает полностью запретить микрофинансовые организации

Вместо этого председатель СРЗП предлагает создать систему государственного микрокредитования

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов предлагает ввести полный запрет на микрофинансовые организации (МФО), взамен создав систему государственного микрокредитования.

"Наше программное требование - полный запрет МФО в их нынешнем виде и создание в качестве альтернативы системы государственного микрокредитования под 2-3%", - сказал Миронов ТАСС.

По его мнению, такая система станет не только механизмом социальной поддержки, но и простимулирует потребительский спрос. Это поможет поддерживать экономику страны напрямую, добавил депутат.