"Гроза": оптоволоконный FPV-дрон "Заноза" позволяет поражать свыше 80% целей

В числе объектов противника, уничтоженных при помощи аппарата, бронетехника и артиллерия, в том числе производства стран НАТО, сообщили в группе компаний

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Новейший тяжелый FPV-дрон "Заноза", управляемый по оптоволоконному кабелю "Леска", позволяет обученным операторам эффективно поражать свыше 80% целей. Об этом ТАСС сообщили в группе компаний "Гроза".

Тяжелый FPV-дрон "Заноза" - модульный аппарат, управление которым осуществляется по оптоволокну, и обеспечивает защиту от перехвата. Также аппарат позволяет работать на радиоуправлении с различными модулями. Это дает возможность переходить с одной частоты управления на другую.

"Заноза" работает на оптоволоконном кабеле "Леска" нашей собственной разработки. Обученные операторы на этом оптоволокне имеют больше 80% успешных поражений цели. Это очень высокий показатель. В числе объектов ВСУ, уничтоженных при помощи "Занозы", бронетехника и артиллерия - в том числе производства стран НАТО", - рассказали в организации.

По словам собеседника агентства, аппарат уже повсеместно применяется в зоне СВО. "Дрон начал применяться уже на всех направлениях спецоперации. Ежемесячно производится свыше 120 экземпляров "Занозы". Надо учитывать, что это тяжелые аппараты, отличающиеся от обычных FPV-дронов, которые собираются гораздо быстрее. Рабочая дальность применения "Занозы" - 10-15 км. На эту дальность дрон может отнести 10-20 кг полезной нагрузки, сбросить ее и вернуться обратно", - уточнили в группе компаний "Гроза".

Основной боевой частью для дрона является противотанковая мина ТМ-62.