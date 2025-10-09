"Известия": Ространснадзор проведет проверки 51 региональной авиакомпании

Проверки, в частности, коснутся компаний "ИрАэро", "Амур", "АэроБратск", "Камчатское авиационное предприятие", "КрасАвиа"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Масштабные проверки ожидают 51 российскую региональную авиакомпанию в связи с ростом числа авиапроисшествий в два раза по сравнению с прошлым годом, пишут "Известия" со ссылкой на проект поручения правительства Ространснадзору. Среди компаний, которые попадут под контрольные мероприятия, - "Азимут", "Алроса", "Аврора", "Ижавиа", "Ангара" и другие.

Согласно письму заместителя руководителя Ространснадзора Владимира Фонарева на имя заместителя министра транспорта Владимира Потешкина, число авиационных происшествий в 2024 году возросло с 8 до 17, а количество погибших увеличилось более чем втрое - с 12 до 37 человек. С начала 2025 года в коммерческой авиации зафиксировано четыре происшествия, включая две катастрофы, жертвами которых стали 53 человека, отмечается в письме, содержание которого приводит газета.

В пояснительной записке к проекту поручения говорится, что негативные тенденции связаны с нарушениями воздушного законодательства, допускаемые перевозчиками. Среди проблем указаны несоблюдение обязательных требований по техническому обслуживанию воздушных судов, недостаточная подготовка персонала, отсутствие системы управления безопасностью полетов, а также отклонения от эксплуатационной документации. "Вместе с тем служба направила в Минтранс ряд предложений для принятия решения о возможности инициирования изменений в действующие законодательство", - добавил Фонарев.

"Указанные обстоятельства свидетельствуют о необходимости всесторонней оценки деятельности эксплуатантов", - пишет замруководителя Ространснадзора в письме, текст которого цитирует издание. Отмечается, что проверки коснутся выполнения авиакомпаниями требований к полетам и эксплуатации воздушных судов, техническому обслуживанию самих ВС и их двигателей, воздушных винтов, а также программ подготовки специалистов.

Контрольные мероприятия начнутся 1 декабря 2025 года и продлятся 12 месяцев, уточняют "Известия".

Помимо упомянутых авиакомпаний, проверки также коснутся "ИрАэро", "Амур", "АэроБратск", "Камчатское авиационное предприятие", "КрасАвиа", "РусЛайн", "Северсталь", "Тайга" и других.