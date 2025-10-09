Белорусское предприятие планирует поставить новые лифты в Приморье

В 2026 году планируют заменить 200 лифтов в домах, сообщили в пресс-службе правительства края

ВЛАДИВОСТОК, 9 октября. /ТАСС/. Власти Приморского края и белорусское предприятие "Могилевлифтмаш" договорились о поставках новых лифтов в российский регион. Об этом сообщили в пресс-службе правительства края.

"Поставку белорусских лифтов для жилых домов планируют в Приморье. Гендиректор белорусской лифтовой компании выразил заинтересованность в сотрудничестве на российском рынке, отметив, что "Могилевлифтмаш" готов к работе в больших объемах: в год компания производит порядка 13 тыс. лифтов", - говорится в сообщении.

Как сообщили в правительстве, к 2027 году в жилых домах Приморья ожидается замена более 500 лифтов. "Мы запланировали средства в размере 1,2 млрд рублей на замену 200 лифтов в 2026 году. В 2027 году планируется замена еще 290 лифтов. Самое главное - нам нужно качество - хорошие, добротные лифты, которые проходят минимум 10 лет без замены деталей. Еще нам нужны в лифтах камеры, чтобы предотвращать случаи вандализма", - цитирует пресс-служба Владимира Малюшицкого, зампреда правительства региона.