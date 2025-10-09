На рейсы Ajet из Стамбула в Москву не загрузили более 190 единиц багажа

Авиакомпания принимает меры, чтобы как можно скорее доставить багаж

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Порядка 192 единиц багажа не были загружены на рейсы VF275 и VF277 авиакомпании Ajet сообщением Стамбул - Москва в аэропорту отправления. Об этом сообщили в Telegram-канале аэропорта Внуково.

"К сожалению, 192 единицы багажа не были загружены на ваши рейсы в аэропорту отправления. Авиакомпания принимает меры, чтобы как можно скорее доставить ваш багаж", - говорится в сообщении.

В аэропорту уточнили, что недостающий багаж пассажиров будет отправлен рейсами VF277, прибывающим из Стамбула 9 октября в 04:39 мск, и VF275, прилетающим 10 октября в 00:55 мск.