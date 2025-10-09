Чижов: покушение ЕС на российские активы навредит мировой финансовой системе

После этого можно будет ставить крест на шансах евро стать хотя бы в перспективе одной из резервных валют, сообщил зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности

СТАМБУЛ, 9 октября. /ТАСС/. Покушение Евросоюза на замороженные российские активы станет невосполнимой потерей для европейской и глобальной финансовой системы. Такое мнение выразил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов.

"И хочется, и колется, и мама не велит. Эта пословица очень подходит [для ситуации]. В Европе есть воспаленные умы, по главе с [председателем Еврокомиссии] Урсулой фон дер Ляйен, которые плохо разбираются в финансах и в международной политике, но тем не менее пытаются не просто руководить, а натянуть на себя одеяло евроструктурного руководства. Любое решение требует единогласия стран - членов ЕС, но единой позиции в этом вопросе нет. Если они [в ЕС] тронут авуары, это станет невосполнимой потерей, сильнейшим ударом для всей европейской, да и глобальной финансовой системы. Но особенно для европейской, конечно", - сказал сенатор журналистам в Стамбуле, где принимал участие в Глобальной парламентской конференции по вопросам противодействия терроризму.

"После этого можно будет ставить крест на шансах евро стать хотя бы в перспективе одной из резервных валют. Доверие к евро резко упадет", - отметил Чижов.

По его словам, это понимают, например, в Бельгии, где находится большая часть замороженных в Европе суверенных активов России. "Большая часть этих денег - процентов, наверное, 70, находится в Бельгии в системе Euroclear. Поэтому бельгийское правительство, причем как нынешнее, так и прошлое, очень осторожно в этом вопросе. Я уж не говорю про известных "европейских диссидентов" Венгрию и Словакию. Теперь к ним вполне может присоединиться Прага", - сказал сенатор.

Ранее сообщалось, что большая часть замороженных в Европе активов России - чуть более 200 млрд евро - блокирована на площадке Euroclear в Бельгии. 10 сентября фон дер Ляйен заявила, что ЕК не намерена проводить конфискацию замороженных на Западе российских активов, однако использует их для выдачи кредитов Украине.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что общий финансово-экономический порядок в мире будет разрушен, а экономический сепаратизм будет только усиливаться в случае воровства Западом российских резервов. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Москва обязательно ответит на кражу ее активов в Европе. Он подчеркивал, что Кремль намерен организовать юридическое преследование причастных к этой схеме.