"Автостат" заявил о росте доли "Камаза" на рынке крупнотоннажных грузовиков

Она увеличилась за девять месяцев в два раза, до 30%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 октября./ТАСС/. Доля "Камаза" на российском рынке крупнотоннажных грузовиков увеличилась за девять месяцев 2025 года в два раза в годовом выражении, до 30%. Об этом говорится в сообщении аналитического агентства "Автостат".

В январе-сентябре года было реализовано почти 9,9 тыс. крупнотоннажных автомобилей бренда.

"Лидером рынка новых HCV за отчетный период является отечественный бренд "Камаз", доля которого составила 30%. При этом год назад она была почти вдвое меньше (15,4%). За 9 месяцев продано 9 859 таких крупнотоннажных автомобилей (-17% к аналогичному периоду прошлого года)", - сказано в сообщении.

В топ-3 марочного рейтинга также вошли "китайцы" Sitrak и Shacman, за которыми сохранилась рыночная доля на уровне более 10%.

Лидерами модельного рейтинга стали седельный тягач Sitrak C7H, продажи которого по итогам девяти месяцев составили 5 тыс. единиц. Вторую и третью строчку заняли "Камаз" 43118 (2,7 тыс.) и "Камаз" 65115 (2,1 тыс.).

О ситуации на рынке крупных грузовиков

Как отметил директор "Автсотата" Сергей Целиков, слова которого приводятся в сообщении, рынок новых крупнотоннажных грузовиков стабильно снижается еще с ноября 2024 года.

"Впоследствии он чуть отыграл падение, но на уровне 3,5 - 3,6 тыс. единиц продолжает балансировать третий месяц подряд. Одна из причин этого связана со структурой продаж по годам выпуска. Так, по итогам 9 месяцев 68% в объеме реализации пришлось на технику 2023-2024 годов выпуска. Это результат огромных стоков, с которыми рынок вошел в нынешний год. При этом импорт HCV сейчас минимальный за всю последнюю историю", - подчеркнул он.

При этом за девять месяцев 2025 года в РФ было реализовано 32,9 тыс. новых крупнотоннажных грузовых автомобилей (HCV - полной массой более 16 тонн), что на 57,4% меньше, чем в январе - сентябре 2024 года.