Эксперт Коппалов назвал разработку MES-систем для ЛПК первостепенной задачей

Руководитель оргкомитета конференции Lesprom IT рассказал, что разработка и внедрение отечественных систем управления производственными процессами позволяет повышать эффективность бизнеса и труда, также решая вопрос нехватки кадров

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОЗАВОДСК, 9 октября. /ТАСС/. Разработка отечественных MES-систем для лесопромышленного комплекса - одна из важнейших задач в сфере импортозамещения зарубежного ПО, поскольку такие системы отвечают за устойчивость технологического цикла. После ухода с рынка зарубежных компаний российские предприятия вынуждены разрабатывать свои решения в максимально короткие сроки, рассказал ТАСС руководитель оргкомитета конференции Lesprom IT (проходит в Карелии с 8 по 10 октября) Евгений Коппалов.

MES (manufacturing execution system) или система управления производственными процессами - это комплекс программного обеспечения, который синхронизирует все этапы работы над продукцией и позволяет проводить анализ и оптимизацию производства. В ЛПК такие системы позволяют в реальном времени отслеживать продукцию - от заготовки до выпуска и экспорта изделия с высокой добавленной стоимостью, например, бумаги, картона или целлюлозы. Развитие и импортозамещение в этой сфере повышает технологическую независимость и безопасность производства.

"Самое критичное и то, на что у нас все усилия направлены - это замена MES-систем. Это системы работы на производстве, обеспечивающие его планирование, прозрачность и эффективность. На этот рынок российских разработчиков не пускали достаточно долго. Сейчас он открылся для нас и есть перспективы, но мы путь, который финны и канадцы проходили 30 лет, вынуждены проходить за несколько лет, быстрыми темпами", - рассказал собеседник агентства.

Коппалов добавил, что разработка и внедрение отечественных MES-систем позволяет повышать эффективность бизнеса и труда, также решая вопрос нехватки кадров. По его словам, именно это позволит прийти в будущем к экономике высоких зарплат.

Конференция Lesprom.IT стартовала в Петрозаводске 8 октября. Она объединила экспертов в сфере цифровизации лесопромышленного комплекса из разных регионов и направлена на выработку различных решений в сфере автоматизации предприятий, а также поиск ответов на проблемные вопросы отрасли. Организатором конференции выступает компания "Неосистемы Северо-Запад ЛТД".