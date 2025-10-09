В России впервые разработали солнечные панели для окон

В основе лежат гибридные перовскитные пленки толщиной менее микрона, которые наносятся на поверхность методом печати

Редакция сайта ТАСС

© Альберт Дзень/ ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. "Норникель" и НИТУ МИСИС создали и продемонстрировали масштабированные прототипы первых в РФ полупрозрачных солнечных панелей. Разработка предназначена для интеграции в стеклянные фасады и крыши зданий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Норникеля".

В ближайшее время разработчики приступят к опытной эксплуатации и испытаниям модулей на долговечность и надежность, уточнили в компании.

Новая технология, известная в мире как Building Integrated Photovoltaics (BIPV), превращает архитектурные элементы в источники электроэнергии. При этом панели, встроенные в фасад, генерируют электричество, пропускают в помещение дневной свет и защищают от перегрева, отражая тепловое излучение.

"Панели нового поколения демонстрируют оптимальное сочетание прозрачности и эффективности. По расчетам, каждый квадратный метр такой поверхности способен вырабатывать до 150 ватт электроэнергии при сохранении прозрачности выше 30%", - уточнили в "Норникеле".

В основе разработки лежат гибридные перовскитные пленки толщиной менее микрона, которые наносятся на поверхность методом печати. Ключевой инновацией разработки стал отказ от непрозрачных металлических контактов в пользу многослойных прозрачных электродов, отметили в компании. Устойчивость к окислению и долговечность им придает палладий.

"В солнечных панелях палладий наносится нанослоем на электроды и этого достаточно, чтобы повысить надежность, защитить элементы от окисления и продлить срок службы без заметного влияния на себестоимость. Это делает технологию конкурентоспособной не только в лаборатории, но и в реальных условиях эксплуатации", - отметила руководитель проектов Центра палладиевых технологий "Норникеля" Анна Ставицкая.

В долгосрочной перспективе "Норникель" прогнозирует, что развитие солнечной энергетики обеспечит не менее 10 тонн ежегодного спроса на палладий за счет использования металла в кремниевых, перовскитных и тандемных фотоэлементах, добавили в компании.

О компании

"Норильский никель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания, являющаяся крупнейшим в мире производителем палладия и высокосортного никеля. Производственные подразделения группы компаний "Норильский никель" расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии.

Основные акционеры "Норникеля" - "Интеррос" Владимира Потанина (владеет 37% акций) и "Русал", основанный Олегом Дерипаской (26,39% акций).