Титов: Китай и Индия начнут стимулировать Россию к сокращению выбросов СО2

Пекин и Нью-Дели уже предупредили, что после 2030 года присоединятся к системе налога на углерод, который Европа вводит уже с 2026 года, отметил спецпредставитель российского президента

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Китай и Индия, которые являются главными торговыми партнерами России, сподвигнут российскую промышленность на снижение выбросов парниковых газов. Об этом заявил специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.

"В международном масштабе одни стимулы если и уходят, на смену им приходят другие, едва ли не более мощные. Если раньше наши крупные предприятия соблюдали стандарты ESG, чтобы иметь доступ к дешевым кредитам из Нью-Йорка, то теперь придется бороться за сокращение углеродного следа, оглядываясь уже на Китай с Индией. Они уже предупредили, что после 2030 года присоединятся к системе налога на углерод, который Европа вводит уже с 2026 года. А это - две трети нашей торговли", - сказал Титов, чьи слова распространила пресс-служба.

Кроме изменения климата, есть другие проблемы, которые нельзя решить, не прибегая к глобальным усилиями, отметил спецпредставитель. Например, рост населения в Африке, который приводит к серьезным социальным последствиям для глобального Севера. В какой-то момент он может и для Китая стать проблемой, считает Титов. По его словам, сегодня идет политическое изменение в мировом масштабе, поэтому надо сосредотачиваться на основных вызовах.

"Для нас это проявляется в том, что мы сегодня "сдвигаемся влево" и от трендов 2000-х, не говоря уж о 1990-х. Главным приоритетом становится не развитие бизнеса, а уровень жизни населения в стране и социальное спокойствие. Поэтому повестка устойчивого развития никуда в нашей стране не денется", - полагает спецпредставитель.