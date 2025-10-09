ЦБ надеется на появление закона о криптовалютах в 2026 году

На предварительные дискуссии ушло достаточное количество времени, заявил первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин

СИРИУС /федеральная территория/, 9 октября. /ТАСС/. Банк России надеется на появление законодательства, которое описывает инвестиции в криптовалюты в 2026 году. Об этом заявил в рамках форума "Финополис-2025" первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин.

"С точки зрения сроков мы здесь очень амбициозны. Нам кажется, что на предварительные дискуссии ушло достаточное количество времени, и сейчас нам надо постараться достигнуть окончательного консенсуса и двигаться дальше. Поэтому мы бы очень хотели, чтобы законодательство, которое описывает все инвестирование в криптовалюты, было принято в 2026 году", - отметил он.

Чистюхин также выразил надежду, что одновременно с этим может начать работать лицензионный процесс, чтобы до конца 2026 года появились первые компании с соответствующими лицензиями. "И после этого мы полагаем, что после 2026 года надо где-то дать минимум год на подготовку всех участников, на обеление тех структур, которые сегодня осуществляют сделки с криптой для того, чтобы уже в 2027 году вступили соответствующие изменения в правоохранное законодательство, Административный кодекс, Уголовный кодекс, который бы устанавливал ответственность за нелегальный оборот", - заключил он.