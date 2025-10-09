АР: американского дипломата уволили из-за романтических отношений с китаянкой

Это увольнение станет первым в своем роде за нарушение запрета для находящихся в Китае госслужащих США на романтические отношения с гражданами КНР с момента его введения администрацией экс-президента США Джо Байдена, отмечает агентство

НЬЮ-ЙОРК, 9 октября. /ТАСС/. Дипломата в США уволили из-за романтических отношений с китаянкой, предположительно связанной с Коммунистической партией Китая. Об этом сообщило агентство Associated Press (АР).

По его информации, Государственный департамент США в среду заявил об увольнении американского дипломата после того, как президент США Дональд Трамп и госсекретарь Марко Рубио пришли к выводу, что он "признал сокрытие романтических отношений с гражданкой Китая, известной своими связями с Коммунистической партией". Дипломат и его спутница были запечатлены на тайно снятом видео, размещенном в сети консервативным активистом Джеймсом О'Кифом.

Отмечается, что это увольнение станет первым в своем роде за нарушение запрета для находящихся в Китае госслужащих США на романтические отношения с гражданами КНР с момента его введения администрацией экс-президента США Джо Байдена.

"Под руководством госсекретаря Рубио мы будем придерживаться политики нулевой терпимости в отношении любого сотрудника, который будет уличен в подрыве национальной безопасности нашей страны", - заявил представитель Госдепа США Томми Пиготт.

Имя дипломата не разглашается, сообщает АР.

Летом 2024 года была принята политика, запрещающая американскому персоналу "романтические и сексуальные отношения" с китайскими гражданами, работающими охранниками и другим вспомогательным персоналом в посольстве и пяти консульствах США в Китае. В январе, за несколько дней до вступления Трампа в должность президента, покинувший пост посла США в КНР Николас Бернс ввел полный запрет на подобные отношения с любым гражданином Китая.