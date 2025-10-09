В России планируют развивать онлайн-продажи автомобилей

Доклад в правительство по этому направлению должны представить Минпромторг, Минэкономразвития и ФАС

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. В России будут развивать онлайн-продажи автомобилей населению, это следует из Национального плана развития конкуренции на 2026-2030 годы, который направлен на повышение экономической эффективности страны. Документ утвержден правительством РФ, сообщила пресс-служба кабмина.

Доклад в правительство по этому направлению должны представить Минпромторг, Минэкономразвития и ФАС к 9 ноября 2026 года.

Кроме того, ведомства к октябрю 2026 года подготовят предложения об обеспечении равного доступа дилеров и независимых СТО к необходимой для ремонта и обслуживания автомобилей информации путем разработки соответствующего механизма.

Также к октябрю следующего года Минпромторг, Минэкономразвития, ФАС и Роспотребнадзор доложат в правительство о проработке комплекса мер, направленных на недискриминационный доступ потребителей к автотранспортным средствам.

К 7 декабря 2026 года Минтранс и ФАС подготовят предложения об обеспечении совершенствования нормативных правовых актов, регулирующих деятельность в сфере транспорта, в целях создания равных условий деятельности для организаций частной формы собственности, отмечается в плане.