FT: европейцы могут лишиться горячей воды из-за новых регуляций ЕС

Брюссель признал гафний и цирконий небезопасными для использования в домохозяйствах из-за вредоносного влияния на питьевую воду и запретит их использование после 2026 года, отмечает газета

Редакция сайта ТАСС

© Quality Stock Arts/ Shutterstock/ FOTODOM

ЛОНДОН, 9 октября. /ТАСС/. Жители европейских стран рискуют остаться без горячей воды с 2027 года, поскольку используемые при производстве водонагревателей металлы были исключены из списка разрешенных в государствах ЕС веществ. Об этом сообщила британская газета Financial Times.

Речь идет о гафнии и цирконии. Брюссель признал их небезопасными для использования в домохозяйствах из-за вредоносного влияния на питьевую воду и запретит их использование после 2026 года. В Еврокомиссии, указывает газета, могли упустить из виду тот факт, что вода также используется в водонагревателях и проигнорировать предупреждения со стороны производителей.

Также отмечается, что альтернативные варианты для замены гафния и циркония - сталь и медь, которые можно использовать в водонагревателях, - стоят в четыре или пять раз больше. Это может спровоцировать рост цен на нагревательную технику, что в конечном счете скажется на покупателях.