Чекунков: на госпрограмму по развитию ДФО предусмотрено 216 млрд рублей

Для создания инфраструктуры для инвестиционных проектов на трехлетку предусмотрели 60 млрд рублей, сообщил глава Минвостокразвития

Редакция сайта ТАСС

© Александр Демьянчук/ ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Порядка 216 млрд рублей предусмотрено на государственную программу по развитию Дальнего Востока с учетом зарезервированных средств от нефтегазового проекта "Сахалин-2" на 2026-2028 годы. Об этом сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

"На государственную программу по развитию Дальнего Востока с учетом зарезервированных средств от "Сахалина-2" на 2026-2028 годы предусмотрено 216 млрд рублей", - сказал министр на заседании комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Чекунков отметил, что для создания инфраструктуры для инвестиционных проектов на трехлетку предусмотрели 60 млрд рублей, в том числе для программы "Дальневосточный квартал", в рамках которого планируется построить почти 2 млн кв. м жилой недвижимости.